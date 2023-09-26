Dinimizde kandil gecesi var mı, Kuran'da geçiyor mu? Peygamberimiz kandil kutlar mıydı? İslam dininde kandil gecelerini anlamanın temel bir dayanağı var mıdır yok mudur merak ediliyor. Aynı zamanda Hz. Peygamberimizin de kandil kutlayıp kutlamadığı araştırılıyor. Peki, İslam dininde kandil var mı? Kandil Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili gibi geceler, Müslüman alemi için çok kıymetlidir.

Kandil geceleri eda edilirken ibadetler yerine getirilir, eller semaya yükselir.

Yüce Rabbimiz, bazı zaman ve mekânları diğerlerinden farklı ve üstün kılmıştır. Tıpkı mescidler içinde Mescid-i Haram’ın, aylar içinde Ramazan’ın, günler içinde Cuma’nın farklı olması gibi. Ancak kandil gecelerine dair bilgiler merak konusu olmaktadır.

Dinimizde kandil var mı, Kandil Kuran'da geçiyor mu, Peygamberimiz kandil kutladı mı, gibi başlıklar araştırılmaktadır.

İşte İslam dininde kandil gecelerine dair detaylar...

Dinimizde kandil var mı?

Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır.

Anadolu'da Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır.

İslam kültüründe kandil olarak kabul edilen günler daha çok hadisler ve geleneklerle belirlenmiştir. Bu günler, İslam peygamberi Muhammed'in sözleri ve uygulamalarına dayandırılarak kutlanır.

Kuran-ı Kerim'de kandil geçiyor mu?

Kuran'da doğrudan "kandil" kelimesi geçmez. Ancak Kuran'da belirli günlerin veya özel günlerin önemi ve ibadetle geçirilmesi gereken zamanlar konusunda genel öneriler bulunur.

Kadir gecesinin kutsallığı Kur’an’da belirtilmiş olup, diğer gecelerin kutsallığı konusunda Kur’an’da bir bilgi yer almamaktadır.