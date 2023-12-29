Doğadan böbrek taşına çare! Bu şifalı ot, ne taş bırakıyor ne de kum… Böbrek taşını düşürebilmek için uygulanmadık çare bırakmayanlar, asıl çaresi bu ottaymış. İşte, taş ve kum düşmanı olan o ot…

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Böbrek taşı düşürmenin zorluğunu bir tek çekenler bilir. O anlatılmaz ağrı taş veya kumdan kurtulana kadar çeken kişiyi öldürüp diriltir cinsten olur.

Böbrek taşının belirtileri arasında olan aniden başlayan sırt ve karın bölgesindeki ağrıya dikkat, hastalığın en önemli göstergelerinden biridir. Ağrıya ek olarak, idrarda yanma, kan görülmesi, sık sık idrara çıkma, idrar yapma zorluğu, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler de böbrek taşının varlığını gösterebilir.

Kendiliğinden düşüyor...

Uzmanlar tarafından, 4 mm'den küçük taşların çoğu zaman müdahale gerektirmeden kendiliğinden düşmesi beklenirken, 4-7 mm arasındaki taşların yarısı ve 8 mm'den büyük taşların ise nadiren kendiliğinden düştüğü belirtiliyor.

Evde türlü yöntemler denerek düşürülmeye çalışılan böbrek taşları ızdırap haline gelebiliyor. İşte, Yasemin.com'un haberine göre, böbrek taşlarını düşürmenin sırrı o ottaymış. İşte, böbrek taşı veya kumunu rahatlıkla düşmesine yardımcı olan süpürge otunun mucizeleri…

Süpürge otu nedir? Nasıl kullanılmalıdır?

Süpürge otu, adından da anlaşılacağı gibi kurutulup temizlendikten sonra geleneksel süpürgelerde kullanılan otlardan elde edilen bir bitkidir. Ana vatanının Avrupa ve Güney Afrika olduğu düşünülen süpürge otu, ülkemizde çeşitli bölgelerde yetişmektedir.

Boşaltım sistemini rahatlatan bu bitki, özellikle böbrek problemleri ve idrar yolu sorunlarıyla mücadelede tercih edilen şifalı otlar arasında yer almaktadır.

Süpürge otu tohumunu ezip ılık suyla karıştırarak tüketetildiğinde başta böbrek taşı olamk üzere birçok derde deva oluyor.

Örneğin sabah ve akşam birer bardak suya bir çay kaşığı tohum ezmesi atarak içtiğiniz zaman kurdeşen sorunu için etkili oluyor.

Süper otu tohumunu yine ezip zeytinyağı ile karıştırarak süpürge otu kürü kullanabilirsiniz. Bu karışım cilt sorunlarınızın hafiflemesine yardımcı olabilir.

Süpürge tohumunu ılık suya karıştırıp içecek olarak tüketebilirsiniz.