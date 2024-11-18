Haberler



Bilgi



Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı mı? Doğalgaz desteği ne kadar?

Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı mı? Doğalgaz desteği ne kadar? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğalgaz Tüketim Destek Programı ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...