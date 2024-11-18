Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı mı? Doğalgaz desteği ne kadar?

Doğalgaz Tüketim Desteği kış dönemi ödemeleri hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.
Bu yardımdan faydalanan vatandaşlar ödemelerin başlayıp başlamadığını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğalgaz Tüketim Destek Programı çerçevesinde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğalgaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği'nin 2022'den itibaren uygulanmaya başladığını hatırlattı.
Doğalgaz desteği ne kadar?
Doğalgaz Tüketim Desteği, aylık olarak 188 TL ile 438 TL arasında değişen tutarlarda yapılıyor.
Yardım miktarı, ikamet edilen bölgeye göre değişkenlik gösteriyor.