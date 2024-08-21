Doğrusu kanserden bile koruyor! Yaz aylarında o kumaşların yanından bile geçmeyin... Kıyafetler, havlular, çarşaflar ve daha birçok şekilde kumaşlar vücudunuza temas eder. Bir dizi çeşidi bulunan kumuşlar arasında yaz aylarında kullanılmaması gerekenlerde varmış. Sağlığınız için bakın yaz aylarında hangi kumaş türlerinden uzak durmanız gerekiyormuş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Tercih ettiğiniz kıyafetler, nevresim takımları veya havlular her biri farklı kumaş türüne sahip olabilirler. Kimisi sağlığınız için faydalı olurken kimisi de özellikle de yaz aylarında tercih etmemeniz gerekecek kadar tehlikeli olabiliyorlarmış.

Sıcak havalarda herkesin yaşadığı terleme sorunu o kumaş türleriyle buluştuğunda cildinizin bir numaralı düşmanı oluyormuş.

Kansere neden olabilecek kadar tehlikeli olan kumaş seçimini doğru yapmanız ise oldukça önemliymiş.

Yaz sıcaklarında tercih etmeniz gereken kumaş türleri arasında ipek, poplin, krep ve keten kumaş ilk sıralarda yer alırken bakın hangi kumaş türlerinden uzak durmanız gerekiyormuş.

O KUMAŞ TÜRLERİNDEN UZAK DURUN

Yazın en büyük sorunlardan biri de giysilerde hangi kumaşı tercih edileceğidir. Bu tercih sırasında çoğu kişinin önceliği ise kumaşın terletmemesidir.

Ancak her ne kadar buna özen gösteriliyor olsa da kıyafetlerin modeli nedeniyle kumaş türü ikinci plana atılabiliyor. Bu durumda cilt sağlığınız için oldukça zararlı olan ve nanoteknoloji ile üretilen ve özellikleriyle oldukça cezbedici olan kırışmayan, leke tutmayan suni kumaşlar ve basılı kumaşlar tercih edilebiliyor.

Kırışmayan kumaşlarda kullanılan formaldehit adlı kimyasal, akciğer ve cilt kanserine neden olma tehdidi ile karşı karşıya bırakabiliyor. İzin verilen limitin üstünde renklendirici içeren kumaşlara dokunmak ve renkli kumaşları tercih etmekte kansere sebep olabilir.

Rayon, polyester, akrilik, asetat ve naylon gibi sentetik yapıdaki kumaşlar sağlığa zararlı kumaşlar arasında yer alıyor.

Ayrıca polyester ve naylon gibi yapay lifli kumaşlar nemi hapsederek vücut kokusunu kötüleştirmeye de neden olduğundan sizde bu tür kumaşlardan uzak durmalı ve sağlığınız için faydalı olacak kumaşları tercih etmelisiniz.