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Doktoru paylaştı: Demet Evgar’ın kızını gören hayran kaldı! "Biblo bebek gibi…"

Doktoru paylaştı: Demet Evgar’ın kızını gören hayran kaldı! "Biblo bebek gibi…" Ekranların sevilen yüzlerinden olan Demet Evgar’ın kızının güzelliği sosyal medyayı salladı. Doktor ziyaretine giden minik Mavi ile fotoğraflarını paylaşan Dr. Selcuk Somer’in paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.