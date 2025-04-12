Haber Merkezi
Girdiği her projede başarısıyla takdir toplayan güzel oyuncu Demet Evgar kariyerindeki başarılı ilerleyişini Show TV ekranlarında sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıllarda Levent Babataş ile dünya evine giren ve 2022 yılında kızı Mavi’yi kucağına alan usta oyuncu kızının yüzünü uzun bir süre saklamayı başarmıştı.
Şimdilerde 2,5 yaşında olan minik Mavi geçtiğimiz gün annesiyle birlikte doktor ziyaretine gitti.
Evgar’ın doktoru Dr. Selcuk Somer ziyaretine gelen anne kız ile çekildiği hatıra karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
O KARELER BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Minik Mavi’nin yer aldığı kareler sosyal medyayı sallarken görenler hayranlığını gizleyemedi. Kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulan kareler ilgi odağı haline geldi.