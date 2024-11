Dubai çikolatası pestille buluştu: Pestili tadan orijinalini unuttu! Taleplere yetişilmiyor…

Haber Merkezi

Gümüşhane’nin coğrafi işaretli lezzetini 2026 yılında e-ticaret ile hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmak için girilen yolda Dubai çikolatalı pestille trend oldu.

Popüler olduğu günden bu yana birçok lezzetle birleşen Dubai çikolatası Gümüşhane pestili ile birleşince yepyeni bir lezzet oluşturdu.

2026 yılından bu yana e-ticaret hizmeti veren firma yetkilisi Mustafa Akbulut, yenilikçi ürünleriyle Gümüşhane’yi uluslararası pazarda daha görünür kılmanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi.

TALEPLERDE PATLAMA YAŞIYORLAR!

Yapılan bu yeni lezzet ile orijinal lezzeti gölgede bırakan Dubai çikolatalı pestil için yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda dünyada talep patlaması yaşanıyor.

Akbulut popüler lezzet ile birleştirdikleri pestil hakkında da ürünün tanıtımının ardından taleplerde patlama yaşadıklarını belirtti.

Dubai çikolatasının Türkiye’de talep edilen, kuyruğa girilen bir ürün olmasından hareketle böyle bir girişimde bulunduklarını kaydeden Akbulut, “Biz de bu ürüne Gümüşhanemizin pestilini katarak cevap vermeye çalıştık. Bizimki sadece çikolata değil, pestile çikolatayı kaplayarak elde ettiğimiz bir ürün. Pestilimizle birlikte çikolatayı sunduk. Şu an geri dönüşler çok güzel” diye konuştu.

MÜŞTERİLER BEĞENİYOR!

Pestille yaptıkları muska ürününü çikolatayı sıvayarak değişik bir tat ortaya çıkardıklarını kaydeden Akbulut, “Duyurularımızdan sonra taleplerimizde patlama oldu. Şu an taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Umarız gönderdiğimiz müşterilerden olumlu dönüşler sonucu satışlarımızı daha da yükseltiriz. Şu an Türkiye’de bir talep var Dubai Çikolatası büyük bir reklam yapmış, güzel satıyor. Her yere kendi ürünlerine uygun olarak bunu yapmaya çalışıyor. Biz de pestilimizle bunu birleştirdik. Pestilimize çikolatayı sıvayarak çalışmalarını yaptıktan sonra değişik bir tat ortaya çıkardık. Bir Dubai çikolatamız, bir de Gümüşhanemizin muska çikolatasını yaptık ve satışa sunduk. Çok güzel talepler ve dönüşler aldık. Devam ediyoruz satışına” dedi.

