Bugün hangi maçlar var? 5 Nisan 2025 Cumartesi maç programı...

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor.
Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier Lig ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
5 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 5 Nisan 2025 Cumartesi maç programı...
Trendyol Süper Lig
13:30 Çaykur Rizespor - Sivasspor
16:00 Başakşehir FK - Konyaspor
19:00 Antalyaspor - Samsunspor
TFF 1. Lig
13:30 Manisa FK - Keçiörengücü
16:00 Sakaryaspor - Adanaspor
19:00 Çorum FK - Esenler Erokspor
19:00 Fatih Karagümrük - Erzurumspor FK
Premier Lig
14:30 Everton - Arsenal
17:00 West Ham United - Bournemouth
17:00 Ipswich Town - Wolverhampton
17:00 Crystal Palace - Brighton & Hove Albion
19:30 Aston Villa - Nottingham Forest
Serie A
16:00 Monza - Como
19:00 Parma - Inter
21:45 Milan - Fiorentina
Ligue 1
18:00 PSG - Angers
20:00 Brest - Monaco
22:05 Lyon - Lille
La Liga
15:0 Girona - Deportivo Alaves
17:15 Real Madrid - Valencia
19:30 Mallorca - Celta Vigo
22:00 Barcelona - Real Betis
Bundesliga
16:30 Mainz 05 - Holstein Kiel
16:30 Heidenheim - Bayer Leverkusen
16:30 Freiburg - Borussia Dortmund
16:30 Bochum - Stuttgart
16:30 RB Leipzig - Hoffenheim
19:30 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt