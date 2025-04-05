Bugün hangi maçlar var? 5 Nisan 2025 Cumartesi maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor.

Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier Lig ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

5 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 5 Nisan 2025 Cumartesi maç programı...

Trendyol Süper Lig

13:30 Çaykur Rizespor - Sivasspor

16:00 Başakşehir FK - Konyaspor

19:00 Antalyaspor - Samsunspor

TFF 1. Lig

13:30 Manisa FK - Keçiörengücü

16:00 Sakaryaspor - Adanaspor

19:00 Çorum FK - Esenler Erokspor

19:00 Fatih Karagümrük - Erzurumspor FK

Premier Lig

14:30 Everton - Arsenal

17:00 West Ham United - Bournemouth

17:00 Ipswich Town - Wolverhampton

17:00 Crystal Palace - Brighton & Hove Albion

19:30 Aston Villa - Nottingham Forest

Serie A

16:00 Monza - Como

19:00 Parma - Inter

21:45 Milan - Fiorentina

Ligue 1

18:00 PSG - Angers

20:00 Brest - Monaco

22:05 Lyon - Lille

La Liga

15:0 Girona - Deportivo Alaves

17:15 Real Madrid - Valencia

19:30 Mallorca - Celta Vigo

22:00 Barcelona - Real Betis

Bundesliga

16:30 Mainz 05 - Holstein Kiel

16:30 Heidenheim - Bayer Leverkusen

16:30 Freiburg - Borussia Dortmund

16:30 Bochum - Stuttgart

16:30 RB Leipzig - Hoffenheim

19:30 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

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Hüseyin Topuz
Seo Editor