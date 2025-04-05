3 maç TRT Spor'da şifresiz! 5 Nisan 2025 şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz
TRT Spor, TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.
TRT Spor'un 5 Nisan 2025 Cumartesi günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bugün TFF 1. Lig'de oynanacak 3 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
5 Nisan Cumartesi
13:30 Manisa FK - Keçiörengücü (TRT Spor)
16:00 Sakaryaspor - Adanaspor (TRT Spor)
19:00 Fatih Karagümrük - Erzurumspor FK (TRT Spor)