3 maç TRT Spor'da şifresiz! 5 Nisan 2025 şifresiz maç programı...
Hüseyin Topuz

TRT Spor, TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

TRT Spor'un 5 Nisan 2025 Cumartesi günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bugün TFF 1. Lig'de oynanacak 3 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

5 Nisan Cumartesi

13:30 Manisa FK - Keçiörengücü (TRT Spor)

16:00 Sakaryaspor - Adanaspor (TRT Spor)

19:00 Fatih Karagümrük - Erzurumspor FK (TRT Spor)

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Hüseyin Topuz
Seo Editor