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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı! Türkiye’nin o şehirlerine akın akın geliyorlar…

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı! Türkiye’nin o şehirlerine akın akın geliyorlar… Dünyanın dört bir yanında her yıl milyonlarca turistin uğrak noktaları belli oldu. Bu şehirler adeta turizmin kalbi olarak anılıyor. İşte, tarihi dokuları, eşsiz manzaraları ile dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri…