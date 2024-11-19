Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı! Türkiye’nin o şehirlerine akın akın geliyorlar…

Her yıl milyonlarca turistin eşsiz manzaralarıyla büyülendiği şehirler listelendi. Turizmin kalbi olarak adlandırılan o şehirler adeta ziyaretçi akınına uğruyor.
Kültürel zenginlikleri, tarihi yapıları ve eşsiz manzaralarıyla turistlerin ilgi odağı olan dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri listesine Türkiye’den dahil olan şehirler sıralamalarıyla şaşırttılar.
Dünya çapında yoğun ilginin odağı olan o şehirlerimiz doğal güzellikleriyle gidenleri büyülüyor. Uluslararası turizmin odak noktası haline gelen bu şehirler arasında bakın ülkemizden hangi şehirler yer alıyormuş.
DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARETÇİ AĞIRLAYAN ŞEHİRLERİ
BANGKOK, TAYLAND
Her yıl yaklaşık 22 milyon uluslararası ziyaretçi
PARİS, FRANSA
Her yıl yaklaşık 20 milyon uluslararası ziyaretçi
DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Her yıl yaklaşık 19 milyon uluslararası ziyaretçi
LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK
Her yıl yaklaşık 18 milyon uluslararası ziyaretçi
SİNGAPUR, SİNGAPUR
Her yıl yaklaşık 17 milyon uluslararası ziyaretçi
KUALA LUMPUR, MALEZYA
Her yıl yaklaşık 15 milyon uluslararası ziyaretçi
NEW YORK, ABD
Yaklaşık 14 milyon uluslararası ziyaretçi
İSTANBUL, TÜRKİYE
Her yıl yaklaşık 13-14 milyon uluslararası ziyaretçi
TOKYO, JAPONYA
Her yıl yaklaşık 12 milyon uluslararası ziyaretçi
ANTALYA, TÜRKİYE
Her yıl yaklaşık 12 milyon uluslararası ziyaretçi