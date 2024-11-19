Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı! Türkiye’nin o şehirlerine akın akın geliyorlar…
Haber Merkezi

Her yıl milyonlarca turistin eşsiz manzaralarıyla büyülendiği şehirler listelendi. Turizmin kalbi olarak adlandırılan o şehirler adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Kültürel zenginlikleri, tarihi yapıları ve eşsiz manzaralarıyla turistlerin ilgi odağı olan dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri listesine Türkiye’den dahil olan şehirler sıralamalarıyla şaşırttılar.

Dünya çapında yoğun ilginin odağı olan o şehirlerimiz doğal güzellikleriyle gidenleri büyülüyor. Uluslararası turizmin odak noktası haline gelen bu şehirler arasında bakın ülkemizden hangi şehirler yer alıyormuş.

DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARETÇİ AĞIRLAYAN ŞEHİRLERİ

BANGKOK, TAYLAND

Her yıl yaklaşık 22 milyon uluslararası ziyaretçi

PARİS, FRANSA

Her yıl yaklaşık 20 milyon uluslararası ziyaretçi

DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Her yıl yaklaşık 19 milyon uluslararası ziyaretçi

LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK

Her yıl yaklaşık 18 milyon uluslararası ziyaretçi

SİNGAPUR, SİNGAPUR

Her yıl yaklaşık 17 milyon uluslararası ziyaretçi

KUALA LUMPUR, MALEZYA

Her yıl yaklaşık 15 milyon uluslararası ziyaretçi

NEW YORK, ABD

Yaklaşık 14 milyon uluslararası ziyaretçi

İSTANBUL, TÜRKİYE

Her yıl yaklaşık 13-14 milyon uluslararası ziyaretçi

TOKYO, JAPONYA

Her yıl yaklaşık 12 milyon uluslararası ziyaretçi

ANTALYA, TÜRKİYE

Her yıl yaklaşık 12 milyon uluslararası ziyaretçi

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Seda Yeşilyurt
Muhabir