Dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu! Zirve de yine o ülke var... İngiltere merkezli bir şirket tarafından yapılan bir araştırma sonucunda 2024 yılının en güvenli ülkeleri belli oldu. Zirvede yer alan ülke değişmezken bakın en güvenilir ülkeler sıralamasına hangi ülkeler dahil oldu.

Haber Merkezi

İngiltere merkezli Intercontional SOS isimli bir şirket tarafından yapılan bir araştırma sonucunda 2024 yılının en güvenli olan ülkeleri belli oldu.

Ülkede yaşayan vatandaşlarının yanı sıra seyahat eden kişiler açısından da oldukça güvenli olan ülkeler sırlamasında zirvedeki ülke geçtiğimiz yıldaki gibi İzlanda oldu.

Çeşitli kriterlere bakılarak seyahat sırasında güvenliğinizi en çok sağlayan ülkeler belirlenirken Türkiye’nin seyahat güvenliği konusundaki yeri de merak edildi.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ...

1- İzlanda

2- Lüksemburg

3- Norveç

4- İsviçre

5- Danimarka

6- Slovenya

Türkiye söz konusu araştırmada turuncu renkli yani orta güvenlikli ülkeler arasında yer alarak risksiz konumda bulunuyor.