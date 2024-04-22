Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumları belli oldu! O Türk takımı zirvede... Futbolseverlerinin bildiği gibi takımların en büyük dış gücü taraftarlardır. Maç sırasında da önemli bir etkiye sahip olan taraftarlar bakın hangi takımda daha etkiymiş. İşte, dünyanın en sert atmosferine sahip olan stadyumların lideri olan Türk takımı…

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Futbol takımlarının en büyük güçlerinden biri tartışmasız tribündeki taraftarlarıdır. Maçtan saatler önce stadyumdaki yerlerini alan futbolseverler, hakemin ilk düdüğüyle birlikte oluşturdukları atmosferle takımlarının gücüne güç katarlar.

Bu gücü dikkate alan İspanyol basını ise ses getirecek bir anket başlattı. Başlatılan ankette dünyanın en sert atmosferine sahip olan 10 takım belirlendi.

Belirlenen listenin zirvesinde Türk takımı görenleri şaşırttı. İşte gücüyle dünyayı etkisine alan en sert atmosfere ve taraftarının itici gücü en fazla olan o takım…

Dünyanın en sert atmosferine sahip olan stadyumlar…

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden olan Marca, dünyanın en sert atmosferine sahip 10 stadyumunu belirleyip, okuyucularına anket olarak sordu. Sonuçlara göre zirvedeki Türk takımı şaşırttı…

10- ALLIANZ ARENA

Bayern Münih'in stadyumu ortalama 5.28 puan alarak 10. sırada yer aldı.

9- SAN SIRO | GUISEPPE MEAZZA

İtalyan devleri Milan ve Inter'in iç saha maçlarını oynadığı stadyum ortalama 5.51 puanla dokuzuncu sırada.

8- DE KUIP

Hollanda ekibi Feyenoord'a ev sahipliği yapan De Kuip'in aldığı ortalama puan ise 5.75.

7- ANFIELD ROAD

İngiliz devi Liverpool'un dillere destan stadyumu Anfield Road, ortalama 5.79 puanla yedinci sırada yer aldı.

6- METROPOLITANO

İspanyol ekibi Atletico Madrid'in Vincete Calderon Stadyumu'ndan sonra geçtiği Metropolitano'nun aldığı ortalama puan ise 5.82.

5- CELTIC PARK

İskoç futbolunun iki devinden biri olan Celtic'in iç saha maçları da muhteşem bir atmosferde oynanıyor. Celtic Park atmosferinin aldığı ortalama puan ise, 5.86.

4- VELODROME

Fransa'nın en ateşli taraftar grubuna sahip olan Marsilya'nın stadyumu ise ortalama 6.14 puan aldı.

3- RAJKO MITIC STADYUMU

Sırbistan futbolunun efsane takımı Kızılyıldız'a ev sahipliği yapan Rajko Mitic Stadyumu'nun aldığı ortalama puan ise 6.32.

2- SIGNAL IDUNA PARK

Borussia Dortmund'un ev sahibi olduğu karşılaşmaların oynandoğo Signal Iduna Park 6.40 ortalama puan aldı.

1- ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompeksi Rams Park, Marca'nın anketinde en yüksek puanı aldı. Sarı - kırmızılıların stadyumu 6.43 puanla zirvede yer aldı.