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Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu! Türkiye eşsiz lezzetleriyle bakın kaçıncı sırada yer aldı…

Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu! Türkiye eşsiz lezzetleriyle bakın kaçıncı sırada yer aldı… Dünya mutfakları arasında yapılan değerlendirmede en iyiler belli oldu. Yapılan yeni araştırma sonucunda belirlenen listeye Türkiye ilk onda girerek eşsiz lezzetlerini bir kez daha kanıtlamış oldu. Bakın dünya genelindeki en iyi mutfaklar listesinde ülkemiz kaçıncı oldu…