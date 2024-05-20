Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu! Türkiye eşsiz lezzetleriyle bakın kaçıncı sırada yer aldı…

Dünya genelinde mutfakların değerlendirildiği liste güncellendi. En iyi mutfakların sıralandığı listede Türkiye’nin sırası ve gerisinde kaldığı ülkeler şaşkınlık yarattı.
Sosyal medyada hızla yayılan liste aynı zamanda tepkileri de beraberinde getirdi. Türkiye’nin lezzetleriyle Hindistan’ın gerisinde kalması şaşkınlığa neden oldu.
Lezzetlerin yarıştığı listede zirve her ne kadar şaşırtmasa da devamı bir hayli şaşkınlığa neden olmaya yetti. Bakın lezzetleriyle yarışan mutfaklar sıralamasında Türkiye kaç puan aldı.
İşte, dünyanın en iyi mutfakları…
1-İtalya - 4.72 Puan
2-Yunanistan - 4.68 Puan
3-İspanya - 4.59 Puan
4-Japonya - 4.59 Puan
5-Hindistan - 4.54 Puan
6-Meksika - 4.53 Puan
7-Türkiye - 4.52 Puan
8-ABD - 4.51 Puan
9-Fransa - 4.51 Puan
10-Peru - 4.51 Puan