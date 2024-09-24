Dünyayı koşturan futbol sporu bakın nasıl ortaya çıktı 21. yüzyıl itibarıyla 200'ün üzerinde ülkede 250 milyonu aşkın oyuncu tarafından oynanmakta olup dünyadaki en popüler spor olan futbol, bakın hangi ülkede ve nasıl ortaya çıkmış...

Yağmur Dinç

21. asır itibariyle 250’nin üstünde ülkede 250 milyon oyuncuyu aşkın kişi tarafından oynanmakta olan, dünyadaki en yaygın ve en popüler spordur.

Kökeni İngilizce olan ve ayak topu manasına gelen “football” kelimesinden geliyor.

Bugün kadın-erkek fark etmeksizin milyarlarca takipçisi olan futbol sporu, tarihçesiyle de dikkat çekiyor.

Kökeni milattan önceye dayanan futbolun modernleşmesi İngiltere'de başlıyor.

Peki, futbol nerede ve nasıl ortaya çıktı? İşte tarihçesi...

FUTBOLU KİM BULDU

Futbol, milattan önceki dönemlerde birçok toplumda farklı isimlerle oynanmıştır.

Futbolun tarihi, MÖ 300-200 yıllarında Çin'de askerî eğitim amacıyla oynanan cujuya dayandırılır. 'Cuju' kelime anlamıyla 'tekme topu' olarak tercüme edilir ve oyunun amacı topu fileye atmaktır.

FIFA web sayfasında, günümüz futbolunun kökeninin Cuju’ya dayandığını belirtir.

Yıllar içinde Cuju, toplumdan tüm insanların katıldığı eğlenceler haline dönüşmüştür.

Avrupa'da ise futbola benzer bilinen ilk oyun, Antik Yunanistan'da oynanan episkiros adlı oyundu.

Bir benzeri ise Roma İmparatorluğu döneminde harpastum adıyla oynandı.

İNGİLTERE'DE GELİŞTİ

Modern futbolun kuralları 19. yüzyıl ortalarında, İngiltere'de yazıldı.

Futbol topunun şeklinin tam bir küre olması, 1841 yılında kabul edildi ve Cambridge Kuralları denilen futbolun ilk yazılı kuralları, 1848 yılında kayıt altına alındı.

İLK FUTBOL TAKIMI

Sheffield Football Club, Ekim 1857'de kurulan ve FIFA tarafından dünyada halen futbol oynayan en eski kulüp olarak tanınmaktadır. Kuzey İngiltere'de bulunan Sheffield şehri'nin takımıdır.