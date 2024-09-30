Duyan balıkçıya koşuyor: İşte çinekopun bilinmeyen faydaları Eylül ayı sonlarında İstanbul Boğazı’ndan avlanan çinekop, tezgahlara düştü. Lezzeti ile dillere destan çinekopun faydaları ise duyanları her seferinde şaşırtıyor. İşte bilinmeyen faydaları...

Yağmur Dinç

Lüfer ailesinin en küçük üyelerinden bir tanesi olan çinekop, en fazla rağbet gören orta boy balıklar arasında yer alıyor.

Mevsiminin gelmesiyle birlikte tezgahlardaki yerini alan çinekop balığının sağlığımız açısından çeşitli faydaları bulunuyor.

B12 deposu olan çinekop, beyin sağlığı olmak üzere vücutta pek çok noktaya iyi geliyor.

Kalp ritmini dahi düzenleyen çinekop, bakın hangi faydalar sağlıyor...

ÇİNEKOP FAYDALARI

Çinekop balığı, sperm sayısını ve kalitesini arttırıyor, enerji üretimini sağlarken, sinir ve sindirim sistemini korumaya alıyor.

İnme ve felç riskini düşürür ve Alzheimer gibi zihinsel rahatsızlıkları iyileştirici rol alıyor.

Kolesterolü dengeleyici ve tansiyonu düşürücü etki gösteriyor.

Kan pıhtılaşmalarını engeller ve sinir sistemini koruyor.