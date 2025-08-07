e-Devlet Tapu Kilitleme nasıl yapılır? Adım adım yapılması gerekenler

Gayrimenkul sahiplerini hedef alan tapu dolandırıcılığı vakalarının artması, vatandaşları dijital güvenlik önlemleri almaya yöneltti.

Bu doğrultuda geliştirilen “tapu kilitleme” uygulaması, mülk güvenliğini sağlamada önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen sistem, Web Tapu platformu üzerinden aktive ediliyor ve e-Devlet üzerinden tamamen ücretsiz şekilde erişilebiliyor.

Uygulama, taşınmaz üzerinde sahibinin izni olmadan herhangi bir tapu işlemi yapılmasına izin vermiyor. Böylece vekâletle ya da sahte belgelerle satış gibi yasa dışı girişimler engellenmiş oluyor.

Tapu kilitleme işlemi aktif hale getirildiğinde, mülk sahibi onay vermeden hiçbir işlem yapılamıyor. Özellikle uzun süre boş kalan, miras kalan ya da yurt dışında yaşayan kişilere ait taşınmazlar için bu uygulama büyük önem taşıyor.

Dijital güvenliğin ön planda olduğu bu yeni dönemde, tapunuzu kilitleyerek olası risklerin önüne geçebilirsiniz. Peki, bu uygulama nasıl yapılır?

TAPU KİLİTLEME NASIL YAPILIR?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan “tapu kilitleme” hizmetine, e-Devlet üzerinden kolayca erişilebilirsiniz.

www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet hesaplarına giriş yaparak “Web Tapu” hizmetine ulaşabilirsiniz. Ardından sırasıyla “Beyan İşlemleri” menüsünden “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” seçeneği tercih ederek, listelenen taşınmazlar içinden kilitleme yapılmak istenen mülk seçin. Son adımda beyan onaylandığında, ilgili taşınmaz için hiçbir tapu işlemi yapılamıyor.

Bu işlem, tamamen ücretsiz olarak sunulurken, kullanıcı dilerse aynı platform üzerinden bu kilidi kaldırarak işlem izni verebiliyor.

TAPU KİLİTLEME NE İŞE YARIYOR?

Günümüzde artan kimlik hırsızlığı ve sahte vekaletle yapılan işlemler, mülk sahiplerini tedirgin ediyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi”, kamuoyunda bilinen adıyla tapu kilitleme işlemi, bu tehditlere karşı etkili bir dijital çözüm sunuyor.

Bu sistem sayesinde taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden yalnızca birkaç adımda tapularını güvence altına alabiliyor. Beyan tapu kayıtlarına doğrudan işleniyor ve tapu müdürlükleri tarafından görüntülenebiliyor. Sahiplik bilgileri doğru olsa dahi, sistemde aktif olan bu kilit nedeniyle üçüncü kişiler herhangi bir işlem gerçekleştiremiyor.

Kısıtlama yalnızca taşınmazın sahibi tarafından kaldırılabiliyor. Böylece, özellikle sahte vekâlet kullanılarak yapılabilecek satış girişimlerinin ya da izinsiz devir işlemlerinin önüne geçiliyor.