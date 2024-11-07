e-Devlet'ten kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? Kira sözleşmesi işlemleri 2024

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağına ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurmuştu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu hizmetin ilk aşaması bugün itibarıyla uygulanmaya başladı.
Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor.
Ev sahipleri ve kiracılar ise sıklıkla, "e-Devlet'ten kira sözleşmesi nasıl hazırlanır" sorusuna yanıt arıyor.
İşte kira sözleşmesi işlemleri...
E-DEVLET KİRA SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA 2024
Hizmetin ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor.
Ayrıca 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor.
Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.