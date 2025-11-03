e-Devlet'ten organ bağışı nasıl yapılır? Organ ve doku bağışı şartları 2025

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya genelinde organ yetmezliğiyle mücadele eden milyonlarca kişinin tek umudu olan organ nakli hala istenilen seviyeye ulaşmadı.

Her yıl 3-9 Kasım haftası, Türkiye'de "Organ Bağışı Haftası" olarak kutlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, organ nakli, vücutta görevini yapamayan organın yerine canlı bir verici ya da kadavradan alınan sağlam organın nakledilmesi işlemi olarak tanımlanıyor.

Organ nakli, son evreye gelen böbrek, karaciğer ve kalp yetmezliğinde tek çözüm olarak görülüyor.

Peki; organ bağışı nasıl yapılır, şartları nelerdir? e-Devlet organ bağışı ekranı...

ORGAN BAĞIŞLAMA ŞARTLARI 2025

1. Yaş Şartı

Organ bağışı yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

18 yaşından küçükler aile izni olmadan bağışta bulunamaz.

2. Gönüllülük Esası

Organ bağışı tamamen kişinin kendi rızasıyla yapılır.

Hiçbir kurum veya kişi bağış yapmaya zorlayamaz.

Bağış sırasında resmî onay ve imza alınması zorunludur.

3. Akli ve Hukuki Durum

Bağışçı, akli dengesi yerinde olmalıdır.

Resmî işlemler sırasında kişinin karar verebilme yeteneği doğrulanır.

4. Sağlık Durumu

Bağış öncesinde tıbbi uygunluk değerlendirilir.

Bulaşıcı hastalıklar, ileri derecede organ yetmezliği veya kanser gibi durumlar bazı organ bağışlarının yapılamamasına yol açabilir.

Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden organ bağışı yapılabilmesi için tıbbi kriterler uygulanır.

5. Bağışın Resmi Kaydı

Türkiye’de organ bağışı beyanı şu yollarla yapılabilir:

E-Devlet üzerinden (ön beyan)

İl Sağlık Müdürlükleri

Devlet hastaneleri veya organ nakli merkezleri

Beyan kaydedildikten sonra kişinin bilgileri Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi’ne işlenir.

6. Aile Onayı

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarının alınabilmesi için ölüm sonrası aile onayı gerekir.

Bu nedenle, bağış yapan kişinin yakınlarını bilgilendirmesi büyük önem taşır.

7. Organ Bağış Kartı

Resmî kaydın ardından kişiye organ bağış kartı verilir.

Kart, bağış yapıldığını gösterir; fakat bağışın geçerliliği kayıt sistemine işlenmiş olmasına bağlıdır.

E-DEVLET ORGAN BAĞIŞI BAŞVURUSU

E-Devlet’e giriş yapın: https://www.turkiye.gov.tr/ adresine girin.

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

“Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Bağışı Bilgilendirme” sayfasını bulun

Arama çubuğuna “organ bağışı” ya da “organ ve doku bağışı” yazın.

Karşınıza “Sağlık Bakanlığı - Organ ve Doku Bağışı Bilgilendirme” hizmeti çıkacaktır.

Bağış formunu doldurun.

Açılan sayfada sizden bazı bilgiler istenir:

Bağışlamak istediğiniz organ veya dokular

İletişim bilgileriniz

Onay kutuları (bağışı kabul ettiğinize dair)

Bağış beyanınızı onaylayın. Formu doldurduktan sonra işlemi onayladığınızda sistem, organ bağışı talebinizi resmî olarak Sağlık Bakanlığı’na iletir.

Bu işlemle birlikte “organ bağışı ön beyanınız” oluşturulur.

İl Sağlık Müdürlüğü sizinle iletişime geçer

Beyanınızın ardından, bulunduğunuz ilin Sağlık Müdürlüğü veya organ nakli birimi sizinle iletişime geçerek süreci tamamlar.

Gerekli bilgilendirme ve resmî bağış kartı işlemleri bu aşamada yapılır.

E-Devlet üzerinden yaptığınız işlem ön beyan niteliğindedir. Yani bağış kararınız Sağlık Bakanlığı’na iletilir; ancak resmî bağış işlemi için kimlik doğrulaması ve onay imzası, Sağlık Müdürlüğü’nde tamamlanır.

Dilerseniz hastanelerin organ bağış birimlerine veya İl Sağlık Müdürlüklerine doğrudan giderek de bağış işlemini yüz yüze tamamlayabilirsiniz.