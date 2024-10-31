E-ticarette yeni dönem: O şartlara uymayan satış yapamayacak!

Haber Merkezi

Her geçen gün daha büyük hacme ulaşan internet alışverişi çoğu kişinin ilk tercihi halini almış durumda. Çoğu kişinin ilk tercihi haline gelen internet alışverişi başta olmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından yeni düzenlemeler getirildi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte "uzaktan iletişim araçları" kullanılarak yapılan satışların günlük hayattaki yeri ve ağırlığının artmaya devam ettiğine dikkat çekilerek, e-ticarete ilişkin alınan yeni önlemleri açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile birlikte uzaktan iletişim araçlarıyla satış gerçekleştirenler artık ilanlarında o şartlara uyması gerekecek.

O ŞARTLARA UYMAYANLAR SATIŞ YAPAMAYACAK!

Bakanlık tarafından e-ticaret satışlarına yönelik getirilen yeni düzenlemeye göre ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale geldi.

Bu sayede vatandaşların internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyebilecekleri ve gerekli işaretleri taşıdığını görebilecekleri belirtildi.

Ayrıca herhangi bir internet sitesinde, güvensiz ya da ticarete uygun olmadığı belirlenen uygunsuz ürünlerin satışının tespiti halinde bunların 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılması gerekecek. Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecek.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ TEMAS NOKTASI GELİYOR!

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte, e-ticaret platformları üzerinde "Ürün Güvenliği Temas Noktası" oluşturulacak ve tüketiciler, bu temas noktalarından ürün güvenliği ile ilgili şikâyet ve bildirim yapabilecek.

Türkiye'de piyasaya sunulacak ürünler için, bir iktisadi işletmeciye sahip olma şartı da getirildi. Bu önlemle birlikte ise, Türkiye pazarına sunulacak ürünlerin güvenliğinden yerel işletmelerin sorumlu olmasını sağlayacak. Bu gerekliliği karşılamayan işletmelerin Türkiye’de ürün satışına izin verilmeyecek.