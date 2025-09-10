Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 öğretmenlere ödenek tarihi...

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık amacıyla her sene aldığı eğitim ödeneği, okulların açılmasıyla merak konusu oldu.

Binlerce öğretmen, "2025-2026 eğitim ödeneği ne kadar", "Hazırlık ödeneği ne zaman yatacak" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Öğretmenlerin kırtasiye, eğitim materyali ve diğer ihtiyaçlarını karşılamalarına destek için verilen ödeneğin miktarı da arttı.

Peki; Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar? İşte bilgiler...

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR 2025

8.Toplu Sözleşme ile alınan kararlar doğrultusunda öğretmenlerin eğitim ödeneği yeniden belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5.266 TL'den 6.436 TL'ye yükseltildi.

Ayrıca akademik personelin eğitim öğretim ödeneğinde de 1853 TL artış sağlandı.

NE ZAMAN ÖDENECEK

Öğretmenlerin 2025-2026 eğitim yılı için alacakları hazırlık ödeneği her yıl eylül ayı sonuna kadar yatırılır; bu yıl da ödenek 15 Eylül’den sonra hesaplara geçecek.