EGM sözleşmeli personel alıyor: İşte başvuru şartları ve tarihleri

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Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 36 sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, alımların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yapılacağı belirtildi.

Başvuru yapmak isteyen adayların, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun şartları karşılaması gerekiyor.

İşte EGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri:

BAŞVURU TARİHİ VE SÜRECİ

Başvurular, e-Devlet üzerinden ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak adaylar, herhangi bir posta yoluyla veya bizzat başvuru yapamayacak.

Başvuru süreci 27 Ocak 2025 tarihinde başladı ve 12 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Adaylar, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

· Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

· Sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının (2) katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapmak üzere; (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

· Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı (2) katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,

· Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

· Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

· Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.