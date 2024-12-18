Egzozdan çıkan duman renkleri ve anlamları

Yağmur Dinç

Egzoz dumanı, bir aracın motorunun çalışması sırasında çıkan atık gazlardır ve bu gazlar aracın motorunun içindeki çeşitli işlemler sonucu oluşur.

Motor, yakıtı yakarken bir dizi kimyasal reaksiyon meydana gelir. Bu reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan egzoz gazları, aracın egzoz sisteminden dışarı atılır.

Egzoz dumanının rengi, motorun sağlığı, yakıtın yanma verimliliği ve bazı mekanik sorunlar hakkında önemli ipuçları verir.

İşte egzoz dumanı renkleri ve nedenleri...

BEYAZ EGZOZ DUMANI

Soğuk havalarda, motor çalıştırıldığında egzozdan gelen beyaz duman, genellikle su buharıdır. Bu durum motor ısındıkça geçer ve normaldir.

Uzun süre devam eden beyaz duman, soğutma sıvısının (antifriz) yanmaya başladığını gösterir. Bu durum, silindir başlığı contası veya silindir kafası gibi motor parçalarının hasar görmüş olabileceğini işaret eder.

MAVİ DUMAN

Mavi duman, yağ yanması nedeniyle oluşur. Bu, motorun içinde yağın yanması gerektiği yerde değil, yanma odasına sızarak yanması sonucu meydana gelir.

Mavi duman, genellikle motorun iç parçalarının aşındığını gösterir ve bu sorun hızla bir motor tamircisi tarafından incelenmelidir.

SARI DUMAN

Sarı duman bazen motor yağının aşırı ısınması veya kalitesinin düşmesi sonucu oluşabilir. Bu durum, motorun içindeki yağın yanmaya başlaması ile ilişkilidir.

Yüksek sıcaklıklar veya eski, kirli yağ, yanma odasında düzgün bir şekilde yanmadığı için sarı renkli duman çıkarabilir.

GRİ DUMAN

Gri duman, motorun verimsiz çalıştığını ve bazı iç parçalarının hasar gördüğünü gösterir. Bu tür bir durumda da motorun kontrol edilmesi gerekir.

SİYAH EGZOZ DUMANI

Koyu renkli duman, genellikle yakıtın aşırı miktarda yandığını gösterir ve bu durumda motor, fazla yakıt tüketiyor olabilir. Bu, motorun yakıt sistemi veya hava-yakıt karışımı ile ilgili ciddi bir problemi işaret edebilir.