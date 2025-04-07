EHLİYET SONUÇLARI 2025 | Direksiyon sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB e-sınav sonuç öğrenme ekranı

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Araç kullanmak isteyenlerin, MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavına katılıp başarılı bir not alması ve ardından direksiyon sınavına katılarak başarılı oldukları taktirde ehliyet almaya hak kazanırlar..

Hafta sonları yapılan direksiyon sınavlarına katılım sağlayan adaylar sınavı tamamlamalarının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve sonuçları nereden sorgulayacaklarını merak ediyor.

Peki, Direksiyon sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB e-sınav sonuç öğrenme ekranı…

EHLİYET SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Elektronik ehliyet sınavı sonuçları, sınav tamamlandıktan sonra aynı saat içerisinde öğrenilebiliyor.

Aynı zamanda ehliyet sonuçları Milli Eğitim Bakanığı'nın e-sınav sonuç ekranı üzerinden açıklanıyor.

Sonuçlar aday T.C. numarası ve güvenlik kodunun girilmesi ile görüntülenebiliyor. Sorgulama e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-sonuc-sorgulama adresinden de sorgulanabiliyor.

Merkezi ehliyet sınavında sonuçları ise 10 gün sonra açıklanıyor. Sürücü kursu tarafından SMS ile bilgi veriliyor.