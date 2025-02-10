Ek ders ücretlerinde değişiklik! İşte 2025 ek ders tarifesi...

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Ek dersler, birçok öğretmen için ek geçim kaynağı oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenleme yapıldı.

Öğretmenlerin belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenecek.

EK DERS İÇİN YENİ ŞART

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 6'ncı maddesine, "657 sayılı Kanun'un 176'ncı maddesiyle belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenir" fıkrası eklendi.

EK DERS ÜCRETLERİ 2025

Öğretmenlerin ek ders ücretleri şöyle:

1. Gündüz öğretimi (lisans mezunu)

Brüt: 141,07 TL

Net (Yüzde 15 kesinti): 119,91 TL

Net (Yüzde 20 kesinti): 112,85 TL

2. Yarıyıl, gece ve cumartesi-pazar dersleri (lisans mezunu)

Brüt: 151,15 TL

Net(Yüzde 15 kesinti): 128,47 TL

Net (Yüzde 20 kesinti): 121,92 TL