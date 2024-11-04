EKİM 2024: Enflasyon rakamları açıklandı mı? Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Haber Merkezi
Ekim ayı enflasyon rakamları bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Ocak 2024 maaş zamlarının belirlenmesinde etkili olacak olan yeni enflasyon rakamları için heyecan dorukta.
Saatler ilerlerken milyonlarca vatandaş enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağına dair araştırmalarına başladı.
Maaş zammında da belirleyici olacak olan enflasyon rakamı merakla bekleniyor. Peki, bugün enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat 10.00'da Ekim ayı enflasyon verilerini açıklanacak.