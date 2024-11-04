Haberler



Bilgi



EKİM 2024: Enflasyon rakamları açıklandı mı? Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EKİM 2024: Enflasyon rakamları açıklandı mı? Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Ekim ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen enflasyon rakamları için araştırmalar başladı. Peki, enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?