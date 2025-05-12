Ekmek, simit, kurabiye… Alarm verildi: Acil toplatılıyor

ABD’de faaliyet gösteren ve glutensiz ürünleriyle bilinen New Grains Gluten Free Bakery, tüketicileri yakından ilgilendiren önemli bir geri çağırma kararı aldı.
Firma, bazı ekmek, simit ve kurabiye ürünlerinin etiketinde belirtilmemiş yumurta, soya ve süt içerebileceği gerekçesiyle bu ürünlerin piyasadan toplatıldığını duyurdu.
Yetkililer, özellikle yumurta, süt ve soya alerjisi veya hassasiyeti olan bireylerin bu ürünleri tüketmeleri durumunda ciddi hatta yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyonlarla karşılaşabileceklerini belirtti.
Geri çağrılan ürünlerin, Utah eyaletinde perakende mağazalar aracılığıyla, 90 ile 107 arasında lot numaralarıyla, 04/07 – 04/21 tarihleri arasında satışa sunulduğu bildirildi.
Firma, elinde bu ürünlerden bulunan tüketicilerin, ürünleri tüketmeden aldıkları mağazaya iade ederek tam geri ödeme alabileceklerini açıkladı.
İşte geri çağrılan ürünlerin listesi:
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER
- Artisan Beyaz Ekmek
- Artisan Çok Tahıllı Ekmek
- Artisan Ekşi Mayalı Ekmek
- Artisan Tarçınlı Kuru Üzümlü Ekmek
- Yabanmersini Simit
- Tarçınlı Üzümlü Simit
- Sade Simit
- Çok Tahıllı Simitler
- Artisan Ekşi Maya Ciabatta Ruloları
- Çikolatalı Kurabiye
- Boyasız Buzlu Şekerli Kurabiye
- Buzlu Şekerli Kurabiye
- Hindistan Cevizli Makaronlu Kurabiye
- Brownie Çikolatalı Kurabiye
- Artisan Baharatlı Krutonlar
- Baharatlı Ekmek Kırıntıları