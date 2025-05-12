Ekmek, simit, kurabiye… Alarm verildi: Acil toplatılıyor

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ABD’de faaliyet gösteren ve glutensiz ürünleriyle bilinen New Grains Gluten Free Bakery, tüketicileri yakından ilgilendiren önemli bir geri çağırma kararı aldı.

Firma, bazı ekmek, simit ve kurabiye ürünlerinin etiketinde belirtilmemiş yumurta, soya ve süt içerebileceği gerekçesiyle bu ürünlerin piyasadan toplatıldığını duyurdu.

Yetkililer, özellikle yumurta, süt ve soya alerjisi veya hassasiyeti olan bireylerin bu ürünleri tüketmeleri durumunda ciddi hatta yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyonlarla karşılaşabileceklerini belirtti.

Geri çağrılan ürünlerin, Utah eyaletinde perakende mağazalar aracılığıyla, 90 ile 107 arasında lot numaralarıyla, 04/07 – 04/21 tarihleri arasında satışa sunulduğu bildirildi.

Firma, elinde bu ürünlerden bulunan tüketicilerin, ürünleri tüketmeden aldıkları mağazaya iade ederek tam geri ödeme alabileceklerini açıkladı.

İşte geri çağrılan ürünlerin listesi:

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER