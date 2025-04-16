Elektrik, Su, Doğalgaz… 500 TL fatura desteği başladı: İşte şartı

Haber Merkezi

İş Bankası, Nisan ayına özel yepyeni bir kampanya başlattı.

Banka, otomatik fatura talimatı veren bireysel müşterilerine 500 TL değerinde MaxiPuan hediye ediyor.

Bu kampanyadan faydalanmak için tek yapmanız gereken, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında vadesiz hesabınızdan yeni bir fatura ödeme talimatı vermek.

Bu talimat daha önce verilmemiş bir fatura için geçerli ve ilk ödeme mutlaka otomatik olarak gerçekleşmelidir.

KAMPANYANIN ŞARTLARI

Kampanya 01.04.2025 – 30.04.2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Vadesiz mevduat hesabından ilk kez yeni bir fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

Bireysel emeklilik, Sigorta ödemeleri, Özel okul ödemeleri, Finansman şirketi ödemeleri geçersizdir.

12.05.2025’e kadar ödeme yapanlara: 20.05.2025’e kadar, 13.05.2025 – 31.05.2025 arası ödeme yapanlara: 11.06.2025’e kadar puan yüklemesi yapılacaktır.

Kazanılan MaxiPuanlar, yüklendikleri ayın son gününe kadar kullanılmalı. Aksi halde geri alınacaktır.

Talimat verilen fatura 30.11.2025’e kadar en az 3 kez otomatik ödenmeli. Aksi halde puan geri alınır.

Bir müşteri yalnızca bir kez katılabilir ve maksimum 500 TL MaxiPuan kazanabilir.