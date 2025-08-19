Elektrikli araba bataryasının ömrü ne kadardır? İşte yanıtı...

Son yıllarda hızla artan elektrikli araç kullanımıyla birlikte, en çok merak edilen konuların başında batarya ömrü geliyor.

Sürücüler, aldıkları aracın bataryasının ne kadar süre dayanacağını ve değişim gerekip gerekmediğini sıkça araştırıyor.

Uzmanlara göre elektrikli araba bataryalarının ortalama ömrü 8 ile 15 yıl arasında değişiyor. Bu süre, aracın kullanım şekline, şarj alışkanlıklarına, iklim koşullarına ve batarya teknolojisine göre farklılık gösterebiliyor.

Düzenli bakım, doğru şarj etme yöntemleri ve hızlı şarj kullanımının dengeli yapılması bataryanın ömrünü uzatabiliyor.

Birçok marka batarya ömrü için 8 yıl veya 160 bin kilometreye kadar garanti sunuyor. Bu da kullanıcıların uzun süre batarya değişimine ihtiyaç duymadan araçlarını kullanabilmesini sağlıyor.

Ancak yanlış şarj alışkanlıkları ya da aşırı sıcak-soğuk hava koşulları batarya performansını olumsuz etkileyebiliyor.

Sonuç olarak, elektrikli araç bataryaları doğru kullanıldığında uzun yıllar boyunca verimlilik sağlayabiliyor. Uzmanlar, kullanıcıların batarya ömrünü artırmak için düzenli kontrolleri aksatmaması gerektiğini vurguluyor.