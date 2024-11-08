Elektronik sigara içenler dikkat: En zararlı aroma bakın hangisiymiş

Kanada'da McGill Üniversitesi’nde yapılan son araştırma, elektronik sigara kullanıcılarını uyaracak türden.
Dr. Ajitha Thanabalasuriar liderliğinde yürütülen araştırma, özellikle meyve aromalı elektronik sigaraların akciğerlerin savunma mekanizmalarını olumsuz etkilediğini ortaya koydu.
Çalışmaya göre, bu tür aromalı ürünlerin içeriğindeki kimyasallar akciğer hücrelerinin doğal savunma yollarını zayıflatarak, zararlı mikroplara karşı koruma kapasitesini düşürüyor.
EN ZARALISI: BÖĞÜRTLEN AROMALI
Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneyde, böğürtlen aromalı elektronik sigara buharına maruz kalan farelerin akciğerlerindeki alveoler makrofaj hücrelerinin işlevlerini kaybettiği gözlemlendi.
Bu hücreler, akciğerlerdeki yabancı parçacıkları ve mikropları temizleyerek solunum yollarının sağlığını korur.
Ancak yapılan deneylerde, böğürtlen aromalı e-sigara buharlarının bu hücrelerin işlevselliğini ciddi şekilde bozduğu belirlendi.
GENÇLER ARASINDA KULLANIMI ENGELLENMELİ
Araştırmacılar, özellikle gençler arasında hızla popülerleşen bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor.
Dr. Thanabalasuriar, "Aromaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurmalıyız" dedi.
Araştırma ekibi, bu konuda kamuoyunda farkındalık çalışmalarının yoğunlaştırılmasını öneriyor.