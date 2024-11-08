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Elektronik sigara içenler dikkat: En zararlı aroma bakın hangisiymiş

Elektronik sigara içenler dikkat: En zararlı aroma bakın hangisiymiş Elektronik sigaranın popüler aromaları arasında en zararlı olan belirlendi. Bağışıklık hücrelerini olumsuz etkileyerek felç noktasına getiren bu aroma, ciddi riskler barındırıyor.