Emekli bayram ikramiyesi 2025: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

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2025 yılına girilmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam ve bayram ikramiyesi tutarları gündeme oturdu.

Son 6 aylık TÜFE oranlarına göre belirlenen zam oranı %15,75 olarak açıklanırken, en düşük emekli maaşının 14.469 TL’ye yükseltilmesi için hazırlanan düzenleme Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Üç ayların başlamasıyla birlikte emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda alacakları ikramiyeler için gözlerini yetkililere çevirdi.

2024 yılında 3.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinin 2025'te artıp artmayacağı merak konusu.

Peki, emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar oldu? Ne zaman hesaplara yatacak? İşte merak edilenler…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2025?

2025 yılı emekli bayram ikramiyeleri miktarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 3 bin TL ikramiye verilmişti.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi ile ilgili açıklama gelmedi. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da en geç bayramdan 1 hafta önce hesaplara geçmesi bekleniyor.