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Emekliler artık para ödemeyecek: Fatura ve toplu taşıma ücretsiz oluyor

Emekliler artık para ödemeyecek: Fatura ve toplu taşıma ücretsiz oluyor Meclis'ten emeklilere müjde! Bu kararla, o şehirde yaşayan emekliler fatura ve toplu taşıma ücretlerinden muaf olacak.