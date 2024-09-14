Emekliler artık para ödemeyecek: Fatura ve toplu taşıma ücretsiz oluyor

Karabük'te emeklilere müjde! Belediye meclisi, emeklilere yönelik yeni bir uygulama başlattı.
Artık Karabük'teki emekliler, fatura ve toplu taşıma ücretlerinden muaf olacaklar.
Bu karar, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla alındı.
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, emeklilere yönelik destek paketini Mart ayında açıklamıştı.
FATURA VE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın Mart ayında duyurduğu emeklilere yönelik destek paketinin bir parçası olarak hayata geçirildi.
Yeni uygulama ile emekliler, toplu taşıma ücreti ve su faturası ödemeyecek.
Başkan Çetinkaya, “Emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve onlara destek olmak bizim öncelikli görevimiz. Bu karar, onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına önemli bir adım.” açıklamasını yapmıştı.