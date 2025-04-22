Emeklilerin yeni rotası: Bir kez giden, bir daha dönmek istemiyor...

Haber Merkezi

Türkiye’nin büyük şehirlerinde yaşayan birçok kişi, kalabalık ve gürültülü yaşamın zorluklarından bunalarak daha huzurlu bir yaşam arayışına giriyor.

Özellikle emekli vatandaşlar, ekonomik olarak rahatlayıp, uzun yıllar boyunca çalışmanın ardından sakin bir yaşam sürmek istiyor.

Bu arayış, son yıllarda Anadolu’nun pek çok şehrine olan göçü hızlandırmışken, Artvin’in Şavşat ilçesi, bu akımın merkezlerinden biri haline geldi.

ŞAVŞAT'A EMEKLİ AKINI

Şavşat, doğal güzellikleri, temiz havası ve huzurlu yaşam alanlarıyla İstanbul gibi büyük metropollerde yaşayan emeklilerin yeni adresi oldu.

İstanbul’dan ayrılmak isteyen ve kalabalıktan uzaklaşarak doğayla iç içe bir hayat sürmeyi tercih eden emekliler, Artvin’in Şavşat ilçesinde yeni bir yaşam kurmaya başladı.

Özellikle Artvin’in yüksek rakımlı, yeşil doğasıyla ünlü olan Şavşat son dönemlerde büyük ilgi görmeye başladı.

Şavşat, sadece emekliler için değil, aynı zamanda doğa turizmi arayan herkes için cezbedici bir destinasyon.

Bölgenin yüksek dağları, zengin ormanları ve berrak gölleri, bölgeye gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Her yıl yüzlerce turist, yaylalarını, tarihi camilerini ve Şavşat’a özgü köylerini görmek için ilçeyi ziyaret ediyor.