En fazla taraftara sahip olan kulüp belli oldu! O takım yine zirvede

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Türkiye'de anket ve danışmanlık konusunda uzmanlaşmış olan KONDA tarafından Ekim 2024’te gerçekleştirilen araştırma sonucunda Türkiye’den en fazla taraftara sahip olan takımlar belli oldu.

En son 2017’de yapılan çalışmaların güncellenmesiyle birlikte zirveye oturan takım değişmezken taraftar sayıları dikkat çekti.

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki taraftar sayısı farkında belirgin bir artış yaşanırken Beşiktaş son yıllarda taraftar kaybeden takımlar arasında yer aldı.

KONDA'nın Ekim 2024'te gerçekleştirdiği "Hayat Tarzları Araştırması"na göre Türkiye'deki futbol taraftarlarının takımlara göre dağılımında sonuçlar dikkat çekti.

EN FAZLA TARAFTARI OLAN TAKIM

6 bin 137 kişinin katılımıyla hazırlanan araştırma, 2017 verileriyle karşılaştırılarak yeniden şekillendi. Araştırma sonuçlarına göre en fazla taraftarı olan takım Galatasaray oldu.

Galatasaray 2017'de olan sayısını daha fazla artırarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye olan farkı giderek açtı.

Araştırma sonuçlarına göre son 2 yılda 2 şampiyonluk yaşayan Galatasaray taraftarlarının oranı 2024 yılında belirgin bir artış gözlemlendi. 2017'de yüzde 35 olan bu oranla Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'nin en çok taraftara sahip kulübü olma unvanını elinde tutmaya devam etti.

Güncellenen verilerin ardından Fenerbahçe, taraftar oranında değişiklik gözlemlenmeyen takımlar arasında yer aldı. Beşiktaş taraftarlarının oranı ise yapılan araştırmada yüzde 22'den yüzde 20'ye geriledi.

Türkiye'deki taraftarların oranı;