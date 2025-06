En iyi elektrikli araç lastiği belli oldu: O marka zirvede!

Haber Merkezi

Elektrikli otomobillerin çevreci ve sessiz yapısı sürücüler için cazip olsa da, kullanıcıların en sık yakındığı konulardan biri de lastiklerin beklenenden daha hızlı aşınması.

Özellikle son yıllarda satışları artan elektrikli araçlarda, bataryaların getirdiği ekstra ağırlık lastik ömrünü ciddi şekilde etkiliyor.

Elektrikli araç kullanıcılarının, içten yanmalı motorlu araçlara göre lastiklerini daha kısa sürede yenilemek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Bu da hem maliyetleri artırıyor hem de kullanıcılar için zahmetli bir süreci beraberinde getiriyor. Peki bu durumda hangi lastikler daha dayanıklı?

EN İYİ ELEKTRİKLİ ARAÇ LASTİKLERİ

Elektrikli araç kullanıcılarının en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan lastik aşınması ve performans kaybı, Consumer Reports’un gerçekleştirdiği detaylı bir testle yeniden gündeme taşındı.

Uzmanlar, bu soruya net bir yanıt verebilmek için test aracı olarak Tesla Model 3’ü tercih etti ve piyasadaki önde gelen elektrikli araç uyumlu lastikleri zorlu bir sınavdan geçirdi.

Testte yer alan modeller arasında Hankook Ventus S1 AS T0, Hankook Ion Evo AS, Yokohama Advan Sport EV A/S, Pirelli P Zero All Seasons Plus Elect, Bridgestone Turanza EV, General Altimax ve Michelin Pilot Sport All Season 4 yer aldı.

ZİRVE ŞAŞIRTTI

Model 3’ün fabrika çıkışında kullanılan Hankook Ventus S1 AS T0, güvenilir bir performans sunsa da testin zirvesinde yer alamadı.

Sürpriz bir şekilde aynı üreticinin başka bir modeli olan Hankook Ion Evo AS en yüksek puanı alarak testin galibi oldu. Bu lastik, sessiz yapısı, yüksek yol tutuşu ve düşük yuvarlanma direnciyle öne çıktı.

Listenin dikkat çekenlerinden biri de Bridgestone Turanza EV oldu. Karla kaplı yollarda gösterdiği yüksek direnç ve denge, kullanıcı güvenliği açısından önemli bir avantaj sundu.

Testin en pahalı lastikleri olan General Altimax ve Michelin Pilot Sport All Season 4, frenleme ve viraj performansında oldukça başarılı bulunsa da, menzil kaybına neden olması onları ikinci plana itti.