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En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde yaşanan depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte son depremler listesi..