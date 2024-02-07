Enfeksiyon tespit edildi! Kahvaltı sofralarını tatlandıran o marka helvaları kaldırın! Çoğu kahvaltı sofrasına yer alan helvada Salmonella enfeksiyonu tespit edildi. Enfeksiyon tespit edilen ürün için Almanya hükümeti acilen toplama kararı aldı.

ensonhaber.com

Kahvaltı sofralarını tatlandıran helva markasında enfeksiyon tespit edildi. Hükümet toplama çağrısı yaptı.

Almanya Manheim’deki Türk gıda perakendecisi BLG Kardeşler GmbH, Suntat markasında ait olan helvalarda salmonella enfeksiyonu tespit etti.

Hükümet salmonella tespit edilen Antep Fıstıklı Suntat Helvası’nın toplatılmasına ilişkin karar aldı.

BLG Kardeşler GmbH tarafından yapılan açıklamada ise, parti numarası 215G23 olan ve son kullanma tarihi Temmuz 2025 olan helvaların içeriğinde salmonella virüsü olduğunu ve ürünlerin toplatılması gerektiğini belirtti.

Salmonella nedir?

Salmonella, gıda zehirlenmesine neden olan bir bakteri türüdür. Genellikle kontamine yiyecekler ve su yoluyla insanlara bulaşır. Belirtileri arasında karın ağrısı, kramp, ishal, ateş ve kusma yer alır.

Salmonella enfeksiyonu çoğu durumda hafif geçirilir. Ancak Salmonella enfesiyonu, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde bazı durumlarda ciddi şekillerde gözlemlenebilir.

Salmonella enfeksiyonundan nasıl korunabiliriz?

Salmonella enfeksiyonundan korunmanın en etkili yolu, yiyecekleri doğru şekilde yıkamak, pişirmek ve saklamaktır.

Genellikle dışkı örneği testi ile teşhis edilen hastalık, genellikle antibiyotik gerektirmeyen bir tedavi ile yönetilir. Bununla birlikte, dehidratasyonu önlemek için bol miktarda sıvı alımı son derece önemlidir.