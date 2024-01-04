Enişteler yaşadı! İşte sıfır Fiat Doblo'da devrim gibi fiyatlar... Türkiye'de çokça tercih edilen Çinli otomobil Doblo, yeni fiyatlarıyla alıcıları cezbetti. Elektrikli modellerini satışa sunan Doblo, enişteleri sevindirdi. İşte yeni Doblo modelleri ve fiyatları 2024!

ensonhaber.com

Ticaret yapan ve kalabalık aileler için en kullanışlı otomobillerden biri olan Fiat Doblo, yeni yıla bomba gibi başladı.

Çinli otomobil markası, Türkiye'de muhteşem bir ilgi görmeye devam ediyor.

Doblo'nun yeni modelleri ve fiyatlarını duyanlar, sevinç çığlığı atıyor.

"Enişte arabası" olarak nam salan Doblo, elektrikli seçenekleriyle pazara giriş yaptı.

Yeni Dobloların fiyatını duyanların ise ağzı açık kaldı.

İşte 2024 yılı Fiat Doblo modelleri ve fiyat listesi...

Elektrikli Doblo Türkiye fiyatları

E-Doblò Cargo Maxi - 1 milyon 354 bin TL

5 Kişilik E-Doblò Standart - 1 milyon 599 bin 900 TL

7 Kişilik E-Doblò Maxi - 1 milyon 619 bin 900 TL

Doblo fiyat listesi - PDF