Haber Merkezi

Bu sene zirai don tarlayı, toprağı vurdu; Çiftçiler ektikleri ürünleri toplayamadı.

Büyük zarar eden çiftçiler neredeyse iflasın eşeğine geldi.

Zirai don tarladan sofrayı da vuracak.

Öyle ki bazı ürün gruplarında yaşanan sıkıntılar kendisini etikette yüksek fiyat olarak gösterecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan, bu sene sıkıntı yaşanacak ürün gruplarını tek tek açıkladı. İşte bu sene hasatı kısıtlı olan o ürünlerin listesi...

HASATLAR ZİYAN OLDU

Yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, 'Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor' dedi.