Erkekler de yaptırıyor: Gebelik testiniz pozitif ise dikkat... Gebelik testi yalnızda kadınlar için değil erkek sağlığı hakkında da bilgi veriyor. Peki, bir erkeğin gebelik testi pozitif ise ne olur? İşte beklenen muhtemel durumlar...

ensonhaber.com

Bir erkeğin hamilelik testi pozitif çıkabilir mi...

Gebe kalması imkansız evet, ama bu sorunun yanıtı hayır değil.

Gebelik testi, bir kadının gebelik durumunu belirlemek için kullanılan bir tıbbi testtir.

Gebelik testleri, hamilelik sırasında vücutta üretilen bir hormon olan insan koryonik gonadotropin (hCG) seviyelerini ölçerek çalışır. hCG, döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yerleşmesinden sonra plasentada üretilen bir hormondur ve gebelik boyunca vücutta artar.

Peki, erkeklerin gebelik testi nasıl ve neden pozitif çıkar? Açıklıyoruz.

Gebelik testi sonucu pozitif çıkan erkek:

Bazı durumlarda erkeklerin gebelik testi pozitif sonuç verebilir.

Örneğin, erkeklerin testicular kanser gibi belirli tıbbi durumları veya yumurtalık tümörleri nedeniyle hCG seviyeleri yükselmiş olabilir.

Bu durumda, bir erkeğin gebelik testi pozitif sonuç verebilir, ancak bu gerçek anlamda bir gebelik değildir; bu sadece hCG seviyelerinin yüksek olmasından kaynaklanan başka bir durumdur.