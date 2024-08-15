"Eş durumu atama" kamu kurumlarında çalışan memurların, eşlerinin görev yerlerine yakın bir yere atanabilmeleri amacıyla yapılan bir uygulamadır.
Bu atamalar genellikle eğitim, sağlık, güvenlik gibi kamu hizmeti veren alanlarda çalışmakta olan memurlar için geçerlidir.
Milli Eğitim Bakanlığınca, sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.
Bu gelişmenin ardından eş durumu atamaları hakkında aramalar hız kazandı.
Peki, eş durumu atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Atama işlemleri ne zaman yapılacak?
2024 yılı takvimine göre, eş durumu atama başvuru süreci 15 Ağustos'ta sona erecek.
Öğretmenlerin atama işlemleri 22 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Atama sonuçları "personel.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yapılacak.