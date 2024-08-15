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Eş durumu atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Eş durumu atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Eş durumu atama sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, eş durumu atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...