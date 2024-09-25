Eski Fenerbahçelinin bileği bükülmüyor! 40 maç 37 galibiyet 3 beraberlik...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'inde oynadığı son 40 maçta hiç mağlup olmadı.
Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'de oynadığı son 40 maçta 37 galibiyet 3 beraberlik elde etti.
Jorge Jesus ve öğrencileri geçen sezon 27 maçlık galibiyet serisi yakalayarak dünya rekoru kırmıştı.
Geçen sezondan bu yana performansını koruyan Jorge Jesus ve öğrencileri bu sezon oynadıkları 4 maçıda kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.
2022/2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, sarı lacivertli takım ile Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 25 galibiyet 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.
Fenerbahçe ile 80 puan toplayan Jorge Jesus, 88 puan toplayan Galatasaray'ın ardından Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamıştı.