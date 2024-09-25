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Eski Fenerbahçelinin bileği bükülmüyor! 40 maç 37 galibiyet 3 beraberlik...

Eski Fenerbahçelinin bileği bükülmüyor! 40 maç 37 galibiyet 3 beraberlik... Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus yeni takımıyla dünya rekorunu egale etti. İşte Jorge Jesus ve öğrencilerinin bu sezon ki performansı..