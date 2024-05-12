Euroleague Final Four ne zaman? Euroleague Final Four hangi kanalda? 2023-2024 EuroLeague: Final Four maçları hakkında aramalar hız kazandı. İşte Euroleague Final Four maçları hakkında merak edilenler...

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THY Euroleague Final Four maçları için geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ninde yer alacağı Final Four maçları merakla bekleniyor.

Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos, Real Madrid ile de Olympiakos eşleşmesi yaşanacak.

Basketbolseverler Euroleague Final Four maçlarının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

Peki, Euroleague Final Four maçları ne zaman ve nerede oynanacak. İşte detaylar...

Euroleague Final Four maçları ne zaman?

Euroleague Final Four maçları, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. İşte ilk maçların programı;

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos (24 Mayıs - 19.00)

Real Madrid - Olympiakos (24 Mayıs - 22.00)

Euroleague Final Four maçları hangi kanalda?

Euroleague Final Four maçları S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifresiz yayınlanacak. RTÜK kuralları gereği 24-26 Mayıs arasında Berlin’de düzenlenecek Euroleague Final Four şifresiz ekranlara gelecek.