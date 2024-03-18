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Evde çiçek yetiştirenler dikkat! Toprağa aspirinli su dökmek bakın neyi önlüyor...

Evde çiçek yetiştirenler dikkat! Toprağa aspirinli su dökmek bakın neyi önlüyor... Evde çiçek yetiştirenlerin en büyük sorunlarından olan sineklenme problemini önlemenin bir yolu bulunuyor. İşte duyunca şaşıracağınız o yöntem...