Evde çiçek yetiştirenler dikkat! Toprağa aspirinli su dökmek bakın neyi önlüyor...

Evinizde çiçek yetiştirmekten keyif alıyor ancak sineklerin çiçeklerinize zarar vermesinden korkuyorsanız, içiniz rahat olsun.
Sineklerle mücadele etmenin etkili bir yöntemi bulunmaktadır. Vereceğimiz bu ipucu ile çiçeklerinizdeki sinekleri ortadan kaldırabilirsiniz.
Bitkilerinize zarar veren sineklerin önüne geçmek için öncelikle düzenli sulama ve gübreleme işlemlerine özen göstermelisiniz.
Bitkilerinizin sağlığını korumak, sineklerin istilasını engellemenin en etkili yollarından biridir.
Bitkilerinizin sineklerden uzak kalmasını sağlamanın doğal yollarından biri, nane, fesleğen, lavanta gibi bitkileri kullanmaktır.
Bu bitkiler, sinekleri uzak tutma özelliğine sahiptir. Evinizdeki çiçeklerin yanına bu tür bitkiler ekleyerek sinek gelmesini önleyebilirsiniz.
Eğer bu yöntemler işe yaramadıysa son bir çare daha bulunuyor. İşte evdeki çiçekleri sineklerden kurtaracak o yöntem...
2-3 adet aspirini toz haline getirerek su ile karıştırın. Bu karışımı, çiçeğinizin toprağına dökün. Sineklerin azalmaya başladığını göreceksiniz.