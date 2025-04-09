Evde sahte çay testi: Suya bir tutam atın, sadece izleyin…

Haber Merkezi

Türkiye'de çay, yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda kültürün bir parçası.

Sabah kahvaltısından akşam sohbetlerine kadar hayatın her anında yer alan çay, ne yazık ki son yıllarda sahte ürünlerle tehdit altında.

Özellikle piyasada ucuz fiyatlarla satılan bazı çayların, aslında gerçek çay olmadığı ortaya çıkıyor.

Peki, sahte çay nasıl anlaşılır? Bir bardak su yeterli…

EVDE SAHTE ÇAY TESTİ

Ne laboratuvar, ne de pahalı cihazlara gerek yok! Sadece bir bardak soğuk su ve bir tutam çayla sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Bir tutam kuru çayı bir bardak soğuk suyun içine atın.

Eğer çay suya atıldıktan hemen sonra renk vermeye başlıyorsa, özellikle ilk dakikada su sarı ya da kahverengimsi bir hal alıyorsa, bu çayın boya içerdiğine ve kalitesiz olduğuna işaret eder.

Ancak eğer çay, 15-20 dakika gibi bir sürede yavaş yavaş renk bırakıyorsa, bu çayın doğal ve katkısız olduğunu gösterir.