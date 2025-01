Evinde olan paraya para demiyor; Bir tanesi bile 432 bin lira değerinde!

Haber Merkezi

Son yıllarda müzik dünyasında eski vinil plaklara olan ilgi giderek artıyor.

Geçmişin nostaljik sesini yeniden duymak isteyen müzikseverler, vinil formatında albüm koleksiyonlarını zenginleştiriyor.

İngiltere'de geçtiğimiz yıl yalnızca 6,7 milyon vinil plak satışı yapıldı ve bu satışlardan 196 milyon sterlinlik ciddi bir gelir elde edildi.

Taylor Swift, Adele ve Billie Eilish gibi ünlü sanatçılar, albümlerini vinil plak olarak yayımlayarak bu trende katıldı.

Ancak gerçek kazanç, eski ve nadir bulunan plaklarda yatıyor. A2D2 uzmanları, İngiltere'nin en değerli 10 vinil plağını açıkladı.

Bu plaklar, bazı koleksiyoncular için adeta bir servet niteliği taşıyor.

BU PLAKLAR SERVET DEĞERİNDE

1- The Beatles – The White Album (10.000 £’a Kadar): 1968 yılında yayımlanan ve koleksiyoncuların gözdesi olan bu albüm, özellikle düşük seri numaralı ve orijinal Apple logosuna sahip kopyalarla büyük bir servet haline geliyor.

2- Complex – Complex (10.000 £’a Kadar): 1971 yılında sadece 99 kopyası üretilen bu albüm, nadirlik açısından eşsiz. Yeni durumdaki bir kopyası, 1 £’a satıldığı dönemin aksine şu an 10.000 £’a kadar alıcı bulabiliyor.

3- Dark – Dark Round the Edges (8.350 £’a Kadar): 1972 tarihli bu albüm, yalnızca 40 kopya basılmış olması nedeniyle koleksiyoncular arasında "kutsal kase" olarak biliniyor. Mükemmel durumdaki bir örneği, 8.350 £ değerine ulaşabiliyor.

4- Led Zeppelin – Led Zeppelin (7.100 £’a Kadar): 1969 yılında yayımlanan ve turkuaz yazıları ile öne çıkan bu albüm, nadirliğiyle dikkat çekiyor. 2013 yılında bu özelliğe sahip bir kopya 7.100 £’a satılmıştı.

5- A Fleeting Glance – A Fleeting Glance (6.400 £’a Kadar): Yalnızca beşten az kopyası bulunan bu albüm, koleksiyonculuk dünyasında efsaneleşmiş durumda ve 6.400 £’a kadar alıcı bulabiliyor.

6- The Beatles – Please Please Me (6.000 £’a Kadar): 1963 yılında yayımlanan The Beatles’ın ilk albümü, altın rengi etiketli ilk Parlophone baskısıyla 6.000 £ değerinde alıcı bulabiliyor.

7- Sex Pistols – God Save the Queen (6.000 £’a Kadar): 1977 yılında yayımlanan ve hızlıca geri çekilen A&M etiketine sahip bu albüm, 6.000 £’a kadar satışa çıkabiliyor.

8- Joy Division – An Ideal For Living (4.700 £’a Kadar): 1978 yılında sadece 1.000 kopya basılan bu albüm, mükemmel durumda bir kopya ile 4.700 £ gibi yüksek bir fiyata satılabiliyor.

9- Johann Strauss II – Johann Strauss Jr.'ın Valsleri (4.400 £’a Kadar): 1956’da kaydedilen bu albüm, klasik müzik koleksiyoncularının rüyası. Warhol’un tasarladığı kapağı ile bu plak, 4.400 £ değerinde.

10- Leaf Hound – Growers of Mushroom (4.100 £’a Kadar): Psikedelik rock müziği sevenler için önemli bir koleksiyon parçası olan bu albüm, 4.100 £’a kadar alıcı bulabiliyor.