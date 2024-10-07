Evinde olan yaşadı! Bu perdeler servet kazandırıyor Eskiden her evin vazgeçilmezi olan bu nostaljik perdeler, şimdi koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Antikacılar bu perdelere servet ödüyor.

Haber Merkezi

Geçmişin modası geri döndü!

Bir zamanlar hemen her evde bulunan nostaljik perdeler, antikacıların ve koleksiyoncuların radarına girdi.

70’ler ve 80’lerin popüler sarı fincan takımlarının ardından, şimdi de eski dönemlere ait perdeler ikinci el pazarında rekor fiyatlarla alıcı buluyor.

Dayanıklılığı ve estetik görünümüyle dikkat çeken bu nostaljik parçalar, antika kategorisine girdi bile.

PERDELERİN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Sosyal medya ve çevrimiçi platformlar, antika perde arayışında olan koleksiyonerler için adeta bir pazar yerine dönüştü.

Bu özel parçalar için verilen tekliflerin yüksekliği ise dudak uçuklatıyor.

Evinde hasarsız nostaljik perdeleri olanlar için bu fırsat, kayda değer bir gelir kapısı sunuyor.

Antikacılar ve koleksiyonerler, bu efsane perdeleri toplamak için yarış halindeler.