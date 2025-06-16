Evlenecek çiftlere müjde: Başvuran 10.000 TL alıyor… İşte tek şartı

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Evlilik hazırlığında olan çiftlere Halkbank’tan müjdeli haber geldi.

Banka, 8 Mayıs ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Paraf Ailem kredi kartına başvuran ve başvurusu onaylanan çiftlere özel bir kampanya başlattı.

Kampanyaya katılmak isteyen çiftlerin, 2025 yılı Ocak ile Ağustos ayları arasında evlenmiş olmaları ve evlilik cüzdanlarını Halkbank şubelerine ibraz etmeleri gerekiyor.

İlk 1.000 çifte, şartları sağladıkları takdirde tam 10.000 TL ParafPara verilecek. Başvuru detayları belli oldu.

HALKBANK'TAN EVLİLİK KAMPANYASI

Kampanyadan faydalanacak çiftlerin dikkat etmesi gereken kurallar ve ödül kullanımı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Evli çiftlerden sadece bir kişiye 10.000 TL ParafPara verilecek. Her iki eş de ayrı ayrı ödül alamayacak.

Ayrıca, kampanyaya katılım için evlilik cüzdanlarının mutlaka Halkbank şubelerinde taratılması gerekiyor, aksi halde başvurular geçersiz sayılacak.

Ödüle hak kazananlar, 5 Eylül 2025 tarihinde Paraf Ailem kredi kartlarına ParafParalarını yükleyecek. Bu tarihte kartın aktif ve güncel olması zorunlu.

Kampanyadan elde edilen ParafParaların kullanım süresi 20 Kasım 2025 tarihinde dolacak. Bu tarihe kadar kullanılmayan ParafParalar 21 Kasım’da geri alınacak.

Kampanya hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.