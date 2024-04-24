Evlilik izni kaç gün 2024? Kamu ve özel sektör evlilik izni süresi Evlilik hazırlığında olan çalışanlar, balayı planı yaparken resmi izin haklarını merak ediyor. Peki, evlilik izni kaç gün 2024? Kamu ve özel sektörde evlilik izin süresi ne kadar 2024? İşte izin hakkı...

ensonhaber.com

"Evlilik izni", bazı ülkelerde veya kuruluşlarda, çalışanların evliliklerini resmi olarak duyurmadan önce işverenlerinden belirli bir süre izin almak zorunda olmalarını ifade eder. Bu izin, genellikle evlilik hazırlıkları için zaman ayırmak veya düğün törenini organize etmek için verilir.

Evlilik izni, çalışanın işyerindeki haklarını korumak ve iş-işçi ilişkilerini düzenlemek için önemlidir. Bu izin genellikle resmi prosedürlere tabidir ve işveren tarafından belirlenen kurallara göre talep edilir.

Düğün hazırlığı yapan işçiler, alabilecekleri izin hakkını araştırıyor. Bu kapsamda, "Evlilik izni kaç gün", "Evlilik izni ne zaman alınır", "Kamuda evlilik izin süresi", "Özel sektör evlilik izni", "Evlilik izni yıllık izinden düşer mi" gibi başlıklar sorgulanıyor.

İşte evlilik izni hakkında bilmeniz gerekenler...

Evlilik izni hakkı

Evlilik izni, 4857 sayılı İş Kanunu ile güvence altına alınmış olup, çalışana evlilik sebebiyle tanınan izin türlerinden biridir ve Kanun’da mazeret izni olarak adlandırılmıştır.

Evlilik izninde çalışan, nikah işlemlerinden sonra ücretli izne çıkmaya hak kazanır.

Evlilik izni kaç gün 2024?

Evlilik izni, Kanun’da kamu personeli ve özel sektör çalışanı için farklı düzenlenmiştir.

Kamu sektöründe çalışan evlilik izni kaç gün memur evlilik izni, 657 evlilik izni Devlet Memurları Kanunu madde 104/B hükmünde, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi durumunda 7 günlük izin hakkı tanınmıştır.

Özel sektör evlilik izni ise 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2’de düzenlenmiş ve buna göre 3 günlük mazeret izni (evlilik izni) tanınmıştır.

Evlilik izni yıllık izinden düşer mi?

Evlilik izni, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde yıllık izinden bağımsız olacak şekilde tanımlanmış bir ücretli izindir.

Çalışana, evlilik izni süresince ücreti ödenmeye devam eder. Kanun’da “b) (Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2’nci maddede sayılan izin süreleri, çalışılmış günler gibi hesaba katılır.” olarak belirtilmiştir.