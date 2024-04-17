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Fahiş fiyatlara boykot başlıyor! "20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gitmeyin"

Fahiş fiyatlara boykot başlıyor! "20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gitmeyin" Kafe ve restoranlardaki yemek fiyatlarının artışına tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyadan seslerini yükseltiyor. İlk adım ise hafta sonu için boykot çağrısı oldu. Kullanıcılar, cumartesi ve pazar günü kafe ve restoranlara gitmeme kararı aldı.