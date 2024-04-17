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Dışarıda yemek yemek, her geçen gün lüks haline geliyor.
Bir porsiyon et dönerin fiyatı mekanlarda 600 lirayı geçerken, tost dahi yemek cep yakıyor.
Vatandaşlar, gıda fiyatlarının bu denli artışına isyan etti.
Sosyal medyada yayılan tepkiler, boykot haline geldi.
Lokanta, restoran ve kafelerdeki artışlara dikkat çekmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, #fahişyemeğeboykot etiketiyle paylaşımda bulunuyor.
"Gitmiyoruz"
Fahiş fiyata boykotun ilk adımı bu hafta sonu atılacak.
Sosyal medyadan örgütlenen vatandaşlar "Çoğunluk kararı ile 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz. Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz." çağrısı yaptı.