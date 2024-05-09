Fahri trafik müfettişi nedir, nasıl olunur? Fahri trafik müfettişi olma şartları nelerdir? Trafik güvenliği herkesin dikkat etmesi gereken konuların başında gelir. Söz konusu güvenliği arttırmak içinde trafik müfettişleri son dönemlerde sıkça görülür. Peki fahri trafik müfettişi nedir, nasıl olunur? Fahri trafik müfettişi olmanın şartları nelerdir?

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Hemen her gün belki de ne çok sorunun yaşandığı alan trafiktir. Gerek park sorunu olsun gerekse trafik içinde seyir halindeyken yaşanan diğer sıkıntılar olsun çoğu kişinin başını ağrıtan konulardır.

Herkesin ortak sorumluluğunda olan trafik güvenliği herkesin dikkat etmesi gereken bir konudur. Tam da bu noktada trafiğin düzenini sağlamak için fahri trafik müfettişleri de görevlendirilir.

Trafik müfettişleri genel olarak devlet memurları tarafından yürütülen bir meslek olsa da aynı zamanda bazı kişilerinde fahri trafik müfettişi olabilir.

Peki fahri trafik müfettişi nedir, nasıl olunur? Fahri trafik müfettişi nasıl olunur? İşte, tüm detaylar…

Fahri trafik müfettişi nedir?

Fahri trafik müfettişi, karayolu ulaşımında yaşanacak riskleri azaltmak amacıyla trafik polisi, jandarma ve trafik zabıtasının dışında, Türkiye'de karayolu denetiminde özel olarak seçilen şahıslardır.

Fahri trafik müfettişi nasıl olunur?

Fahri trafik müfettişi olmak için, bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar şunlardır:

En az lise ya da dengi bir okuldan mezuniyet,

30 yaşında veya geçmiş olmak,

Sürücü belgesinin olması ve trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olmak,

Sağlık sorunlarının bulunmaması,

Trafik güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve bu konuda eğitim almış olmak,

Mesleğinde dürüst, adil ve sorumlu birisi olmak.

Fahri trafik müfettişi olma şartları nelerdir?

Fahri trafik müfettişi olmak için, başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapmak için, öncelikle ilgili il veya ilçe trafik komisyonuna başvurulmalıdır. Başvuru için gerekli evraklar şunlardır:

Başvuruya dair bir dilekçesi,

Nüfus cüzdanının fotokopisi,

Sürücü belgesinin fotokopisi,

Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

Sağlık raporu almış olmak.

Başvurunuz değerlendirildikten sonra, başvurunuz kabul edilirse, bir eğitime tabi tutulursunuz. Eğitimi tamamladıktan sonra, fahri trafik müfettişi olarak görev alabilirsiniz.