Farklı harf nerede? Farklı harfi 5 saniyede bulanlar üstün zekalı kabul ediliyor...

Dikkat ve zeka gerektiren görsel zeka bulmacaları insanların ilgisini çekmeyi başarıyor.

Verilen bir resimdeki farklı sayıyı veya harfi bulmaya dayalı zeka testleri kişilerin dikkatini test etmelerine olanak sağlıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılardan farklı olan harfi bulmaları istendi.

Bu bulmacada sizden istenen 'E' harfi ile dolu olan resimde farklı harfi 5 saniye içerisinde bulmak.

Resimde 'E' harfi dışında farklı bir harf daha yer alıyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan harfi kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hemen dikkatinizi test etmeye başlayın.

İşte o görsel;

Resimde yüzlerce 'E' harfi bulunuyor. Ancak hepsinin arasında bir tane farklı harf yer alıyor.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor. Farklı harfi bulmak için 5 saniyeniz var. Süre başladı...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı harfin bulunduğu yer...

Resimde 'E' dışında bulunan harf 'F' harfidir.